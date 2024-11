Salute, Celano (Apmarr): “Accesso a farmaci sia equo e precoce”

(Adnkronos) – “È importantissimo che i pazienti possano accedere ai farmaci prescritti dal medico dopo aver valutato le condizioni della persona. È altrettanto importante che l’accesso sia precoce e che sia equo in tutte le Regioni”. Lo afferma Antonella Celano, presidente Apmarr, Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare, a margine dell’evento con cui si è annunciato il via libera di Aifa all’estensione della rimborsabilità in Italia di bimekizumab per l’artrite psoriasica attiva, dopo quella ottenuta nel marzo 2023 per la psoriasi a placche da moderata a severa. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)