Salute, Colicelli (ASviS): ‘One Health molto importante in ambito Agenda Onu 2030’

(Adnkronos) – "Nell'ambito dell'Agenda Onu al 2030, di cui la nostra alleanza si occupa, il tema di One Health è molto importante perché riteniamo che i problemi di fronte a noi non siano solo di carattere ambientale o economico, ma anche relativi al benessere e alla salute delle persone. E questo aspetto, quindi, il pilastro sociale dell'agenda, deve essere sostenuto e promosso soprattutto grazie ad attività di tipo formativo". Sono le parole di Carla Colicelli, sociologa del Welfare e della Salute e referente per l'Obiettivo 3 "Salute e benessere" di ASviS, a margine dell'evento conclusivo, svoltosi presso la Camera dei deputati, di One Health Project – Scuole in Azione, dedicato al tema della prevenzione e della One Health. L'iniziativa è stata promossa da Eikon Strategic Consulting Italia Società Benefit e EVERSANA e realizzata con il supporto incondizionato della Fondazione MSD, la partnership dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e con il patrocinio di ASviS – Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile e ANMVI – Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani.