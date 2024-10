Salute, Consoli (Eudf): “”La tecnologia è un grande aiuto per le persone con diabete”

(Adnkronos) – “In Italia ci sono circa 4 milioni di italiani con il diabete e la tecnologia è un ausilio per permettere di vivere una vita il più possibile uguale a quella delle persone senza diabete”. Così, Agostino Consoli, coordinatore del European Diabetes Forum (Eudf) per l’Italia, a margine dell’evento Health to the fullest: al fianco dei pazienti tra prevenzione, innovazione, sostenibilità, incontro istituzionale, organizzato all’Acquario romano, in occasione del 75° anniversario di Abbott in Italia, il cui focus sarà sulle sfide del Sistema Sanitario Nazionale e i grandi temi della prevenzione, innovazione e sostenibilità, che ha coinvolto 200 stakeholder tra professionisti sanitari, referenti di società scientifiche e rappresentanti istituzionali. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)