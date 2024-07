Salute, Corazza (Apiafco): “Molto lungo cammino diagnostico patologia dermatologica”

(Adnkronos) – “Il cammino per farsi diagnosticare una patologia può essere anche lungo. Prima di tutto si va dal farmacista, poi dal medico di medicina generale: dipende dal comportamento di questo medico di medicina generale, se conosce bene la patologia, se si rende conto della gravità”, inviare il paziente “immediatamente da uno specialista. A volte passa molto tempo per avere” una diagnosi di “patologie come psoriasi e artrite psoriasica”. E’ quanto affermato da Valeria Corazza, presidente Apiafco – Associazione psoriasici italiani amici della fondazione Corazza, partecipando all’evento ‘Equity Group’ dedicato alla gestione delle malattie croniche della pelle. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)