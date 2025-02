Salute del cervello, Quintavalle (Asl Rm 1): “Necessaria integrazione sociosanitaria per attuare processo”

(Adnkronos) – “Può essere che da oggi nasca, finalmente, grazie ai parlamentari che lo hanno voluto, un modello di presa in carico, alla luce anche del Dm 77, quindi della nuova riconfigurazione dei nostri territori. La salute mentale entra prepotentemente in questo percorso. Adesso si tratta di far sì che questo processo possa avvenire nel miglior tempo possibile, utilizzando anche le famiglie e le associazioni in una logica di integrazione socio-sanitaria”. Ad affermarlo Giuseppe Quintavalle, vicepresidente Fiaso e direttore generale Asl Rm 1, alla presentazione dell’Intergruppo Parlamentare “One Brain – per la tutela delle persone con disturbi mentali e neurologici”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)