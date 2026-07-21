Salute: Fernandez (Emdr), ‘Interveniamo come psicologi in tutte le fasi di trauma emotivo’ Video News 21 Luglio 2026 14:47 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Salute: Plebani (Agorà), ‘In medicina estetica formazione primo perimetro di sicurezza’ Video News Medicina: Motta (Sigia), ‘Ginecologo pediatra per i disturbi dell’infanzia e adolescenza’ Video News Chirurgia: Lombardo (Sidco), ‘Dermatologi per tumori della pelle con componente estetica’ Video News Sanità: Vita (Sip), ‘Come psichiatri pensiamo a un presidio complessivo di salute mentale’ Video News Sanità: Piovella (Soi), ‘Diffondere l’utilizzo di nuove tecnologie per la vista’ Video News Salute: Ronchi (Fiamo), ‘In oncologia integrata, omeopatia affianca la medicina’ Video News Sanità: Balestra (FeDerSerD), ‘Per dipendenze professionisti specializzati in ogni Asl’ Video News Sanità: Colombo (Aiamc), ‘Aumenta richiesta aiuto psicologico, in Ssn solo 5% professionisti ’ Video News Mondiali, lo scherzo in aereo: “Complimenti argentini, siete i campioni” Video News Chirurgia: Folli (Anisc), ‘Diverse specialità per trattare globalmente il cancro al seno’ Video News Salute: Doria (Sir), ‘Oltre 200 le malattie reumatologiche, alcune anche sistemiche’ Video News Piano Mattei, al via l’esperienza lavorativa in Trenitalia di 14 lavoratori tunisini Carica altri Firenze nubi sparse enter location 36.3 ° C 37.6 ° 35.1 ° 42 % 2.7kmh 75 % Mar 36 ° Mer 30 ° Gio 34 ° Ven 33 ° Sab 35 ° Ultimi articoli Cronaca Pol-Tramvia, un arresto e 4 denunce negli ultimi 15 giorni di attività Sport nazionale Spagna, con trionfo Mondiali c’è montepremi record. Ma con la ‘beffa’ dazi Salute e Benessere Energy drink e adolescenti, studio pediatri: “4 su 10 cominciano prima dei 12 anni” Tecnologia Il James Webb svela le fabbriche di polvere cosmica nell’Universo primordiale Tecnologia DCKO, il picchiaduro mobile con gli eroi e i villain DC arriva nel 2027 SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Salute: Plebani (Agorà), ‘In medicina estetica formazione primo perimetro di sicurezza’ Video News Medicina: Motta (Sigia), ‘Ginecologo pediatra per i disturbi dell’infanzia e adolescenza’ Video News Chirurgia: Lombardo (Sidco), ‘Dermatologi per tumori della pelle con componente estetica’ Video news Video News Salute: Plebani (Agorà), ‘In medicina estetica formazione primo perimetro di sicurezza’ Video News Medicina: Motta (Sigia), ‘Ginecologo pediatra per i disturbi dell’infanzia e adolescenza’ Video News Chirurgia: Lombardo (Sidco), ‘Dermatologi per tumori della pelle con componente estetica’