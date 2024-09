Salute, il gastroenterologo Fantini: “con mirikizumab in poche settimane -60% dei sintomi colite ulcerosa”

(Adnkronos) – “Mirikizumab ha dimostrato un’ottima efficacia nel suo programma di sviluppo, già a partire dalle prime settimane di trattamento, con un controllo totale della malattia su circa un quarto dei pazienti e con una sostanziale riduzione dei sintomi per il 60% di essi”. Con queste parole, Massimo Claudio Fantini, segretario generale di Ig-Ibd e professore di Gastroenterologia, università degli Studi di Cagliari, direttore Sc di Gastroenterologia, Aou di Cagliari, è intervenuto all’evento “Colite ulcerosa: dai bisogni dei pazienti a nuove prospettive”, organizzato da Lilly in occasione del via libera di Aifa al rimborso del nuovo farmaco. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)