Salute, l’ematologo Cavo: “Terapia cellulare Car T ora disponibile anche per mieloma multiplo”

(Adnkronos) – "Le terapie cellulari, nella fattispecie le terapie con cellule Car T, hanno rappresentato un grande avanzamento che, storicamente, è stato applicato a un particolare tipo di linfomi, i linfomi di Hodgkin aggressivi. Le Car T possono ora essere applicate anche a un’altra patologia neoplastica del midollo osseo, che è il mieloma multiplo”. Lo ha detto Michele Cavo, direttore dell’Istituto di Ematologia ‘L. A. Seràgnoli’ e professore di Ematologia presso Irccs S. Orsola-Malpighi università degli studi di Bologna, a margine della conferenza stampa con cui Bristol Myers ha annunciato il via libera di Aifa alla rimborsabilità di idecabtagene vicleucel (ide-cel) nel trattamento del mieloma multiplo e di lisocabtagene maraleucel (liso-cel) nei pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B. Ide-cel è la prima e unica terapia cellulare con Car T per il mieloma multiplo. Liso-cel è inoltre indicato anche per linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B e linfoma follicolare di grado 3B in recidiva o refrattari al trattamento dopo due o più linee di terapia sistemica. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)