Salute mentale, l’esperto Nicolò: ‘con Intergruppo One Brain integrazione per mente e cervello’

(Adnkronos) – “Sarà un Intergruppo positivo e proiettato al futuro. Credo che ormai la parola d’ordine sia integrazione tra discipline che sono tra loro nate insieme, poi separate e che adesso si devono ritrovare. Non possiamo immaginare una salute della mente senza una salute del cervello e non possiamo immaginare che una persona che ha un problema mentale non possa avere anche una consulenza dal punto di vista neurologico”. Sono le parole di Giuseppe Nicolò, direttore del dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche della Asl Roma 5, coordinatore vicario del Tavolo tecnico sulla Salute Mentale – ministero della Salute, nel suo intervento alla conferenza stampa di presentazione dell’Intergruppo Parlamentare “One Brain – per la tutela delle persone con disturbi mentali e neurologici”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)