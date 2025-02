Salute mentale, Patriarca (FI), ‘per i giovani iniziative per sensibilizzare e modificare comportamenti’

(Adnkronos) – “Abbiamo in programma una serie di iniziative” per “i giovani e con le scuole, per cercare di sensibilizzare e modificare comportamenti, non solo in termini di accettazione, ma anche di collaborazione. Abbiamo l’idea che tutto quello che noi possiamo realizzare come parte politica nasca attraverso una sinergia assolutamente necessaria. Dobbiamo realizzare una modifica anche delle abitudini degli stili di vita. Per fare questo c’è bisogno di collaborazione e che le nostre voci non rimangano isolate, ma che trovino un contraltare”. Sono le parole dell’onorevole Annarita Patriarca, segretario di presidenza della Camera dei deputati, in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’Intergruppo Parlamentare “One Brain- per la tutela delle persone con disturbi mentali e neurologici”, da lei promosso.

