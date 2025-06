Salute, Mercurio (Lega del Filo d’Oro): “Chiediamo identità, accesso a informazione e riconoscimento piena autonomia”

(Adnkronos) – “La Giornata Internazionale della Sordocecità è un’occasione importante per porre l’attenzione su alcuni temi centrali per promuovere un reale cambiamento, riassunti nel ‘Manifesto delle persone sordocieche’ presentato lo scorso anno alla Camera dei deputati. In primis, chiediamo alle Istituzioni il pieno riconoscimento delle persone sordocieche in quanto tali; in secondo luogo, l’accesso alla comunicazione e all’informazione, che si traduce nella richiesta di maggiori servizi di interpretariato e ausili specifici; in terzo luogo, chiediamo il riconoscimento della piena autonomia nella mobilità e nella vita quotidiana, che significa maggiore e più facile riconoscimento di progetti di vita indipendente e di progetti specifici per la nostra condizione”. Con queste dichiarazioni, Francesco Mercurio, Presidente del Comitato delle Persone Sordocieche della Lega del Filo d’Oro, in occasione della Giornata Internazionale della Sordocecità. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)