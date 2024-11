Salute: Parodi (Sied), ‘mortalità delle emorragie digestive simile a quella dell’infarto’

(Adnkronos) – “Delle emorragie digestive si parla molto poco nonostante siano un evento molto grave e un problema di salute pubblica. La mortalità in pronto soccorso per emorragia digestiva è simile a quella dell’infarto”. Così la professoressa Maria Caterina Parodi, direttore dell’Uoc di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell’ospedale policlinico San Martino di Genova e presidente Sied, Società italiana di endoscopia digestiva in occasione del Corso nazionale Sied 2024. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)