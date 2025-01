Salute, Picco (AslTO): “Impegno a tutto campo per la prevenzione e la sordità del neonato”

(Adnkronos) – “È evidente che siamo impegnati a tutto campo, sia nella prevenzione che nella sordità del neonato con la rete audiologica. Siamo soddisfatti che un’azienda privata abbia voluto investire sulla nostra struttura per darci l’opportunità di avere una tecnologia all’avanguardia che è stata provata per la prima volta in Italia proprio nel nostro ospedale”. Lo afferma il Direttore generale dell’Asl Città di Torino, Carlo Picco, parlando della nuova tecnica di chirurgia robotica otologica di precisione utilizzata presso la struttura semplice Audiologia impianti cocleari dell’ospedale Martini di Torino. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)