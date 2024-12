Salute, presentato nuovo Calendario vaccinale per la Vita

(Adnkronos) – È stata presentata a Roma l’edizione 2025 del Calendario vaccinale per la Vita, che prevede tutte le vaccinazioni attualmente disponibili in Italia. Tra le principali novità l’inserimento della vaccinazione anti covid, che rimane importante poiché la malattia non è scomparsa e continua ad essere pericolosa per gli anziani e la popolazione fragile, e della vaccinazione contro il virus respiratorio sinciziale – Rsv. Aggiornato sulla base delle più recenti evidenze scientifiche, il documento è stato redatto grazie alla collaborazione di cinque società scientifiche: la Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica – Siti, la Società italiana di pediatria- Sip, la Federazione italiana medici pediatri – Fimp, la Federazione italiana dei medici di medicina generale – Fimmg, e la Società italiana di medicina generale e delle cure primarie – Simg. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)