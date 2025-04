Salute, San Raffaele Milano: “Donazioni del 5xmille per sviluppo della Cell Factory”

(Adnkronos) – ‘Non c’è cura senza ricerca’. È questo l’appello che l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, uno dei più importanti punti di riferimento per la ricerca in ambito biomedico, rivolge alla cittadinanza affinché, con la donazione del 5xmille, contribuisca alla realizzazione di un’officina farmaceutica dedicata alla produzione di medicinali per terapie avanzate all’interno del campus: la Cell Factory. Elemento distintivo dell’IRCCS Ospedale San Raffaele è il modello di ricerca traslazionale, from bench to bedside, cioè dal laboratorio al letto del paziente, che unisce ricerca di base, clinica e innovazione tecnologica per consentire a medici e ricercatori di collaborare per approfondire la comprensione dei meccanismi delle malattie, sviluppare nuove terapie e accelerarne l’applicazione in ambito clinico. Grazie alle donazioni del 5xmille, il San Raffaele ha potuto, negli anni, implementare e utilizzare moderni approcci di ingegneria cellulare e genica per lo sviluppo mirato di cure sempre più personalizzate. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)