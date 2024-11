Salute, sindaco Plan-les-Ouates: “Abbiamo tutte le competenze per rispondere al bisogno di una grande impresa come Bracco”

(Adnkronos) – “È di grande importanza contribuire allo sviluppo di una manifattura come quella di Gruppo Bracco, perché nell’innovazione sono dei leader e noi a Ginevra adoriamo l’innovazione. È una conferma che qui abbiamo tutte le competenze per rispondere al bisogno di una grande impresa come Bracco, sia nel campo della ricerca e dello sviluppo che nella produzione”. Lo afferma il sindaco di Plan-les-Ouates Xavier Magnin intervenendo a valle della conferenza stampa organizzata in occasione della giornata inaugurale di Hexagon, il secondo stabilimento di Gruppo Bracco di Plan les Ouates, a Ginevra, realizzato con un investimento di oltre 80 milioni di euro, grazie al quale l’azienda leader nell’imaging diagnostico sarà in grado di triplicare la produzione del suo innovativo mezzo di contrasto per ecografia basato sulle microbolle. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)