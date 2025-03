Salute: Ternullo (FI): “Un dovere portare avanti emendamenti epilessie rare”

(Adnkronos) – “Come membro della Commissione Salute al Senato, mi sento in dovere di portare avanti questi testi depositati che attendono il parere del Mef”, ministero dell’Economia e delle finanze, “soprattutto la relazione tecnica, e spero che presto si possa iniziare il lavoro in commissione e portare avanti gli emendamenti”. Infatti, “oggi è stato davvero un incontro importante: tutti gli intervenuti hanno spiegato le problematiche di chi è affetto da queste malattie rare e complesse, partendo dalla problematica della farmacoresistenza” per allargarsi a “tutto ciò che riguarda ancora la malattia non normata”. Lo ha detto la senatrice Daniela Ternullo, intervenuta in occasione dell’incontro ‘Oltre l’epilessia: le sfide delle epilessie rare e complesse’, a Roma. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)