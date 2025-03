Sanità, Marino (Marilab): “Con Future Labs siamo più vicini ai pazienti”

(Adnkronos) – “Con questa struttura vogliamo rendere il nostro servizio molto più vicino ai pazienti, sia in termini di tecnologia, sia in termini di professionalità. Ma non solo, anche sotto l’aspetto della cura della persona”. Lo dimostrano “la cura dei dettagli degli ambienti, la tecnologia, sempre più fruibile, e i percorsi innovativi dal punto di vista di front desk”. Sono le parole di Luca Marino, direttore di Marilab, in occasione dell’inaugurazione di Future Labs, il nuovo centro polispecialistico avanzato che approda a Pomezia. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)