Sanità: Natoli (Siaarti), ‘il numero verde un aiuto sui percorsi di terapia del dolore’

(Adnkronos) – “Il dolore è trasversale su tutte le discipline. Tutti i medici trattano il dolore, tutti hanno le competenze per poter trattare un dolore semplice, ma esiste anche il dolore complesso, quel dolore refrattario che non risponde alle terapie convenzionali e, per questo, il riferimento è il terapista del dolore. Il terapista del dolore è proprio della disciplina di anestesia, rianimazione e terapia del dolore. Ma servano dei percorsi, serve una rete funzionante, le competenze. Invito i pazienti, ma anche i medici, a chiedere informazioni attraverso il nostro sito, attraverso il nostro numero verde”. Lo ha detto Silvia Natoli, responsabile Area Culturale Siaarti Medicina del dolore e cure palliative, partecipando al talk dedicato al Numero verde gratuito (800 624 244) della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)