Sanità: Salvatore (Aip), “Psicologi impegnati a rispondere a nuovi bisogni della società” Video News 21 Luglio 2026 09:26 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Antico (Sipmel), “Medicina di laboratorio aiuta clinico per diagnosi rapide e cure più efficaci” Video News Medicina lavoro, Coggiola: “Dalla prevenzione degli infortuni alle sfide dei rischi psicosociali” Video News Antonelli (Siv), “Virus parte dell’ambiente, pericolosi solo in certi passaggi tra specie” Video News Salute dentale, Persichetti (Aiop): “Protesi utili dopo traumi, carie e usura” Video News Salute: Predieri (Siedp), “Obesità infantile non va colpevolizzata, è malattia cronica” Video News Caso Fakir, notte di violenza a Bologna: scontro manifestanti-polizia Video News Addolorato (Sia), “Per giovani e anziani la quantità tollerata di alcol è zero” Video News Sanità: Vita (Sip), “Come psichiatri pensiamo a un presidio complessivo di salute mentale” Video News Medicina: Motta (Sigia), “Ginecologo pediatra per i disturbi dell’infanzia e adolescenza” Video News Lombardo (Sidco): “Dermatologi per tumori della pelle con componente estetica” Video News Smart working: più un capo è narcisista, più lo vieta in azienda Video News La Spagna vince i Mondiali, l’Europa più lontana da Trump Carica altri Firenze cielo sereno enter location 27.7 ° C 29.5 ° 26 ° 56 % 0.5kmh 5 % Mar 32 ° Mer 30 ° Gio 34 ° Ven 33 ° Sab 36 ° Ultimi articoli Sport nazionale E’ morto Amerigo Sarri, campione di ciclismo nel dopoguerra e padre dell’allenatore Maurizio Primo Piano Operaio resta con la gamba schiacciata: incidente sul lavoro in una cava di marmo Salute e Benessere Sanità: fuga giovani da professione medica e crisi SSn, chirurghi: “Fiducia minata anche da processi mediatici” Tecnologia Battlefield 6: guerra navale, portaerei e un crossover con Top Gun Tecnologia The Sims 4: in arrivo il Kit Angolo della Musica SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Antico (Sipmel), “Medicina di laboratorio aiuta clinico per diagnosi rapide e cure più efficaci” Video News Medicina lavoro, Coggiola: “Dalla prevenzione degli infortuni alle sfide dei rischi psicosociali” Video News Antonelli (Siv), “Virus parte dell’ambiente, pericolosi solo in certi passaggi tra specie” Video news Video News Antico (Sipmel), “Medicina di laboratorio aiuta clinico per diagnosi rapide e cure più efficaci” Video News Medicina lavoro, Coggiola: “Dalla prevenzione degli infortuni alle sfide dei rischi psicosociali” Video News Antonelli (Siv), “Virus parte dell’ambiente, pericolosi solo in certi passaggi tra specie”