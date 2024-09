Scaglia (Syngenta Italia): “Impegnati in ricerca innovativa per agricoltura più sostenibile”

(Adnkronos) – “Syngenta è molto impegnata nella ricerca innovativa. Riteniamo infatti che l’agricoltura, soprattutto moderna, abbia bisogno di una costante iniezione di novità e di prodotti che riescano a soddisfare le esigenze dei nostri agricoltori, per un’agricoltura più sostenibile sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico”. Così Massimo Scaglia, amministratore delegato di Syngenta Italia, a margine dell’incontro “Science Match: Scienza in campo: la chimica incontra la natura”, organizzato da Syngenta nel contesto di MEETmeTonight, l’evento dedicato alla divulgazione scientifica organizzato in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, che torna a Milano il 27 e 28 settembre con iniziative gratuite aperte a tutti. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)