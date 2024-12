Scannapieco: “CDP impiegherà 81 miliardi di risorse in finanziamenti e investimenti, sostenendo circa 170 miliardi di investimenti complessivi”

(Adnkronos) – “E’ un piano in continuità con quello del passato ma con molte novità. Cassa depositi e prestiti impiegherà 81 miliardi di risorse in finanziamenti e investimenti, sostenendo circa 170 miliardi di investimenti complessivi. Ci sarà un focus sulla maggiore attività con le imprese” Queste le parole di Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, in occasione della presentazione del Piano Strategico 2025-2027 di Cassa Depositi e Prestiti. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)