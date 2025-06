Schillaci: “Bisogna puntare di più sulla prevenzione”

(Adnkronos) – “E’ importante far capire che la prevenzione è un investimento e non una spesa. Noi vogliamo che il Ssn continui a essere sostenibile e a prendersi cura dei più deboli e fragili che hanno difficoltà economiche. Per far questo bisogna puntare sulla prevenzione per avere in futuro meno malati e bisogna investire di più in prevenzione per far si che gli italiani vivano di più e meglio”. Così Orazio Schillaci, Ministro della Salute, in occasione degli Stati Generali della prevenzione a Napoli. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)