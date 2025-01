Scuola, Pan di Stelle lancia il progetto educativo “Sogna e credici fino alle stelle”

(Adnkronos) – Il 51,9% dei ragazzi desidera un lavoro gratificante, il 47,3% sogna la creazione di una famiglia felice, il 44,6% di mantenersi in salute per tutta la vita e il 32,8% ambisce a contribuire a migliorare il mondo. Per aiutare i bambini a rendere realtà i loro desideri, raccolti nella survey ‘I sogni dei ragazzi per il proprio futuro’ di AstraRicerche, Pan di Stelle ha dato vita al progetto educativo “Sogna e credici fino alle stelle”, un’iniziativa che coinvolgerà oltre 2000 classi di scuole elementari in tutta Italia, partendo da Serradifalco in provincia di Caltanissetta, fino alla fine dell’anno scolastico e che incoraggia i bambini a sognare in grande. Protagonisti del progetto, articolato in una serie di attività didattiche che mirano ad accompagnare i bambini durante il loro percorso di crescita e di sviluppo, quattro speciali ambassador e ‘dreamers’: la tennista Jasmine Paolini, la cantante e Big di Sanremo 2025 Clara, l’aspirante astronauta Linda Raimondo e lo street artist Giulio Rosk. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)