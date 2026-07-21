Smart working: più un capo è narcisista, più lo vieta in azienda Video News 21 Luglio 2026 08:02 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News La Spagna vince i Mondiali, l’Europa più lontana da Trump Video News Maltempo devasta ettari di coltivazioni nel Centro-Nord Video News Kiev sotto attacco, scontro Mosca-Roma Video News Il pane di Oropan sulla via della sostenibilità arriva in 26 paesi del mondo Video News Mondiali 2026, Scaloni in lacrime dopo il ko dell’Argentina: “Mi dispiace” Video News Giugno 2026 è stato il più caldo mai registrato nell’Europa occidentale Video News Trasporti, al via una settimana di scioperi Video News Energia: cresce domanda di gas, infrastrutture strategiche per la sicurezza del Paese Video News Il pane di Altamura sulla via della sostenibilità arriva in 26 paesi del mondo Video News Sanità: Conforti (EpaC), ‘più informazione su Mash, nota come malattia del fegato grasso’ Video News Sanità: Kilbane (Madrigal), ‘fare della Mash una priorità di salute pubblica’ Video News Sanità: Mash, epatologo Miele ‘cirrosi ha costo sociale ed economico importante’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 27.7 ° C 29.5 ° 26 ° 56 % 0.5kmh 5 % Mar 32 ° Mer 30 ° Gio 34 ° Ven 33 ° Sab 36 ° Ultimi articoli Sport Serie B, domani i calendari: le quattro toscane si preparano al sorteggio Primo Piano Resta infilzato da un palo mentre guida il trattore: tragico incidente in Lucchesia Primo Piano Camion della frutta si ribalta a una rotatoria: ferito il conducente Primo Piano Vasto incendio di vegetazione nelle vicinanze della piscina di Peccioli Finanza Mps, De Mattia (ex Bankitalia): “Ago della bilancia a favore di Intesa Sp, Messina non demorderà” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News La Spagna vince i Mondiali, l’Europa più lontana da Trump Video News Maltempo devasta ettari di coltivazioni nel Centro-Nord Video News Kiev sotto attacco, scontro Mosca-Roma Video news Video News La Spagna vince i Mondiali, l’Europa più lontana da Trump Video News Maltempo devasta ettari di coltivazioni nel Centro-Nord Video News Kiev sotto attacco, scontro Mosca-Roma