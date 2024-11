Soluzioni per un futuro circolare. L’Associazione Italiana Scatolifici presenza il suo manuale tecnico per gli imballaggi in cartone ondulato

(Adnkronos) – L’Associazione Italiana Scatolifici ha presentato alla Camera dei Deputati il suo nuovo manuale tecnico per gli imballaggi in cartone ondulato. Alla presenza del Presidente dell’Associazione, Andrea Mecarozzi e con un messaggio dell’On. Vice Presidente Commissione Ambiente Camera Francesco Battistoni, che ha voluto sottolineare l’importanza della filiera della carta e del cartone, come eccellenza nell’ambito del riciclo in Italia, l’evento ha posto l’attenzione proprio sulle sfide inerenti la progettazione di imballaggi più facilmente riciclabili e che evitino sprechi nella catena produttiva, passando dalla colla derivante dalle patate: il cartone ondulato può essere la risposta alle esigenze dell’Unione Europea. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)