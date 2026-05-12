Sostenibilità: al via a Milano ReNest, il viaggio nel futuro del cibo promosso da Nestlé Video News 12 Maggio 2026 15:02 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Starmer sotto assedio: la crisi di Londra che può cambiare l’Europa – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Sostenibilità: Travaglia (Nestlé), ‘progetto ReNest offre più consapevolezza e meno sprechi’ Video News Sostenibilità: vicesindaca Scavuzzo, ‘con ReNest si accompagnano i più piccoli verso stili di vita Video News Sostenibilità: Biffi (Assolombarda), ‘progetto ReNest fa capire ai cittadini impegno imprese’ Video News Porti, Rixi: “L’Italia deve diventare la prima economia marittima d’Europa” Video News Porti, Sasso (Pd): “La riforma è necessaria ma va evitata una centralizzazione” Video News Peskov: “Ci sono motivi per ritenere che la guerra finirà presto” Video News Formenti (Confindustria Nautica), ‘clientela piccole imbarcazioni risente dell’instabilità globale’ Video News Stella (Confindustria Nautica), ‘comparto superyacht si confermano player globale di riferimento’ Video News Pagani Isnardi (Confindustria nautica), ‘superyacht traino del settore, nel 2025 massimo storico’ Video News Nastasi (Deloitte), ‘cantieristica nautica +5% tra il 2023-25’ Video News “Fate silenzio!” Macron si arrabbia per il caos in sala in Kenya Carica altri Firenze nubi sparse enter location 20.3 ° C 21.5 ° 19.4 ° 50 % 6.2kmh 40 % Mar 23 ° Mer 18 ° Gio 20 ° Ven 15 ° Sab 15 ° Ultimi articoli Politica Latrofa (AU) traccia la rotta in Senato Accademico: “Meno teoria e più pratica per preparare gli studenti al lavoro” Cultura ed Eventi L’Ateneo fiorentino premia Ferruccio Ferragamo, la rettrice: “Modello virtuoso per la regione” Lavoro Giuliano Tartufi, tartufo italiano tra tradizione e nuove sfide Lavoro Carlo Cracco: “Cultura tartufo è valore eccellenza gastronomica” Lavoro Giuliano Martinelli: “Ho creduto nel tartufo quando ancora poco valorizzato” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Starmer sotto assedio: la crisi di Londra che può cambiare l’Europa – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Sostenibilità: Travaglia (Nestlé), ‘progetto ReNest offre più consapevolezza e meno sprechi’ Video News Sostenibilità: vicesindaca Scavuzzo, ‘con ReNest si accompagnano i più piccoli verso stili di vita Video news Video News Starmer sotto assedio: la crisi di Londra che può cambiare l’Europa – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Sostenibilità: Travaglia (Nestlé), ‘progetto ReNest offre più consapevolezza e meno sprechi’ Video News Sostenibilità: vicesindaca Scavuzzo, ‘con ReNest si accompagnano i più piccoli verso stili di vita