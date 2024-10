Sostenibilità, Asstra e Apt Gorizia puntano a trasporti a 0 emissioni

(Adnkronos) – Il seminario “Trasporto pubblico a zero emissioni: le buone pratiche per la trasformazione energetica del settore”, organizzato da Asstra, Associazione delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale, in collaborazione con Apt Gorizia, Azienda Provinciale Trasporti S.p.A, è stato un’importante occasione per approfondire le tematiche relative alla transizione energetica in corso, analizzando problematiche e opportunità emerse durante l’esecuzione dei progetti attuati dalle aziende del Trasporto Pubblico Locale (Tpl). Tra i più importanti momenti della giornata, la presentazione del protocollo d’intesa sottoscritto da Asstra e Gse – Gestore dei servizi energetici. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)