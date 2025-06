Sostenibilità: Bolton, WWF e Oxfam presentano risultati alleanza trasformativa a tutela oceani

(Adnkronos) – “Insieme per un impatto positivo”. E’ questo il titolo dell’evento organizzato da Bolton, WWF e Oxfam per raccontare i risultati concreti raggiunti nell’ambito delle partnership trasformative per una pesca più sostenibile, per la salvaguardia degli oceani e per la tutela dei diritti umani lungo tutta la filiera produttiva. L’incontro è stato anche occasione per annunciare il rinnovo delle due partnership fino al 2028, con nuovi ambiziosi obiettivi. Le tre realtà hanno aperto i lavori partendo dall’esperienza concreta delle collaborazioni in corso, condividendo una visione integrata e olistica della sostenibilità economica, ambientale e sociale in un confronto per capire come alleanze trasformative possano promuovere un modello di business più responsabile, capace di trasformare l’intero settore. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)