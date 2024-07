Sostenibilità, Cimenti (Assogasliquidi): “Chiediamo a Governo proroga retrofit su veicoli GPL”

(Adnkronos) – “Cosa chiediamo alla politica? Le domande sono varie: la prima è quella della conferma della misura sul retrofit dei veicoli a GPL per il 2025 e gli anni seguenti, è partita da tre settimane e sta dando eccellenti risultati. C’è la necessità da parte della politica di rappresentare l’esigenza di energia dei consumatori e delle imprese. Serve confermare per il futuro l’approccio della neutralità tecnologica, per cui i consumatori possano scegliere secondo le specifiche utilità. Noi vogliamo partecipare a un processo di decarbonizzazione, avendo molecole di GPL e GNL che siano sempre più di fonte rinnovabile nel tempo. È un processo che va difeso a livello nazionale e comunitario.” Ha dichiarato il Presidente Assogasliquidi-Federchimica Matteo Cimenti a margine dell’assemblea pubblica di Assogasliquidi-Federchimica dal titolo “La sostenibilità dei gas liquefatti nei nuovi orizzonti europei” che si è tenuta al Mimit. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)