Sostenibilità, Santagostino: “Obiettivo è creare sinergia con altri settori”

"L'obiettivo è quello di non essere più un'utility che si occupa soltanto di acqua, ma che fa sinergia anche con altri settori come quello dell'ambiente e dell'energia, cercando sinergie tra questi settori e avendo come ambito complessivo di sviluppo quello dell'economia circolare". A dirlo Yuri Santagostino, presidente di Gruppo Cap, a margine dell'evento di presentazione del Piano industriale 2024-2028 e del Piano di Sostenibilità 2023-2033 di Gruppo Cap.