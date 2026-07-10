Spazio, Tartaglia Polcini (MapSat): “Italia cresce come potenza spaziale grazie a progetto Iride” Video News 10 Luglio 2026 09:14 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Milano, un 32enne si lancia dal Duomo con un paracadute dai colori della bandiera palestinese Video News Il super potere del cioccolato: basta ‘sniffarlo’ per allenarsi meglio Video News Sanità: quando la cura diventa sistema il modello NeMO che fa crescere la sanità delle Marche Video News Aids: Nunnari (Simit),’terapia long acting aiuta a vincere lo stigma da infezione Hiv’ Video News Spazio, Cincotti (GeneGis): “Italia gioca ruolo importante, Europa guadagni autonomia” Video News Spazio, commissario straordinario Curcio: “Informazioni importanti da integrazione dati on-site e Video News Sanità: Calcinaro (Marche), “NeMo si distingue per umanità ed empatia in cura malattie Video News Sanità: Fontana, “Le malattie neuromuscolari richiedono una risposta integrata del sistema Video News Previdenza: Inps, ‘21 mln di lavoratori dipendenti nel 2025, puntare su giovani e donne’ Video News Sanità: Gozzini (Aou Marche), “NeMo punto di riferimento per le malattie neuromuscolari” Video News La nuova gaffe di Trump: l’Iran diventa la “Repubblica Islamica del Giappone” Video News Aids: infettivologo Cascio, ‘ in Hiv per long acting servono più risorse umane’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 29.4 ° C 29.9 ° 27.1 ° 58 % 0.5kmh 0 % Ven 33 ° Sab 33 ° Dom 38 ° Lun 39 ° Mar 39 ° Ultimi articoli Tecnologia Meta al lavoro su occhiali smart che registrano ininterrottamente Tecnologia Cartoon Club e RiminiComix, svelato il programma Tecnologia Intelligence finanziaria, i dati contro il crimine economico Ambiente ed Energia Renault, supera quota 1 mln veicoli elettrici ‘Made in France’ Tecnologia GeForce NOW potenzia il cloud gaming con le RTX 5080 a Toronto SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Milano, un 32enne si lancia dal Duomo con un paracadute dai colori della bandiera palestinese Video News Il super potere del cioccolato: basta ‘sniffarlo’ per allenarsi meglio Video News Sanità: quando la cura diventa sistema il modello NeMO che fa crescere la sanità delle Marche Video news Video News Milano, un 32enne si lancia dal Duomo con un paracadute dai colori della bandiera palestinese Video News Il super potere del cioccolato: basta ‘sniffarlo’ per allenarsi meglio Video News Sanità: quando la cura diventa sistema il modello NeMO che fa crescere la sanità delle Marche