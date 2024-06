Sport e contrasto al bullismo, presentato progetto “Campioni di vita”

(Adnkronos) – Presso la sala Koch del Senato della Repubblica, alla presenza di numerose autorità civili, politiche e militari, si è svolto l'evento di presentazione del progetto Campioni di Vita – no al bullismo dell'Accademia dei Campioni. L'evento, nato dalla proficua collaborazione tra l'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile e Gestione Cittadella Srl in collaborazione con Opes Italia, ha visto la partecipazione, tra gli altri, di tanti campioni dello sport in varie discipline. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)