(Adnkronos) – “Abbiamo portato la nautica in una città dove non c’è il mare per mettere in risalto il rapporto tra l’arte, i territori e il saper fare italiano e l’industria della nautica”. Così Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica, a margine della Convention Satec 2024, organizzata da Confindustria Nautica, intitolata a Palazzo Pucci a Firenze. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)