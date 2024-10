T3, Potestà (Mediapoint & Exhibitions): “Successo di pubblico, circa 2000 i visitatori”

(Adnkronos) – “Non ho ancora i numeri ufficiali ma credo che i visitatori accorsi alla prima edizione di T3 siamo circa 2000. Un successo di pubblico quindi. Abbiamo festeggiato anche i dieci anni della rivista Sollevare e lanciato la decima edizione del Gis. Oltre al Gis, nel 2025 ci aspettano la quarta edizione di Hydrogen Expo e la seconda di Cybsec Expo”. Sono le parole di Fabio Potestà, direttore di Mediapoint& Exhibitions, in occasione della giornata conclusiva della prima edizione di T3 – Truck, Tyre and Trailer, la fiera dei mezzi di trasporto organizzata da Mediapoint & Exhibitions e dedicata a tecnologie, mezzi e veicoli per il trasporto stradale, pesante e leggero, ad allestimenti, rimorchi e semirimorchi, pneumatici e componentistica per autocarri, furgoni, trattori stradali e rimorchi. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)