Teng (Binance): “Lavoriamo per supportare i nostri utenti che sono le fondamenta della società”

"Il 2024 è stato un anno fondamentale per il mercato globale delle criptovalute, segnato dall'approvazione del Bitcoin ETF all'inizio dell'anno negli Stati Uniti e, successivamente, in molte altre parti del mondo, ma credo fermamente che il 2025 sarà ancora migliore, con un contesto di tassi di interesse più favorevole e governi di molti paesi che si preparano a sostenere questo settore attraverso regolamentazioni intelligenti." Così Richard Teng, CEO di Binance che ha fatto visita in Italia per la prima volta dalla sua nomina a numero 1 del più grande ecosistema blockchain ed exchange di criptovalute al mondo,