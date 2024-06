Tommasello (Unipli), ‘Fondazione Pro Loco per coordinare attività culturale’

(Adnkronos) – “Le reti sono l’elemento su cui fondiamo la raccolta, la catalogazione, la promozione dei patrimoni immateriali culturali promossi dalla convenzione Unesco del 2003”. A dirlo Fernando Tommasello, vice presidente Unpli e responsabile Centro studi Fondazione Pro loco Italia, intervistato in occasione dell’incontro di presentazione della Rete Nazionale delle Infiorate e delle composizioni di arti effimere tenutosi questa mattina nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, e in vista dell’Infiorata storica di Roma e delle Pro Loco d’Italia prevista domani 29 giugno nella capitale per la festa di San Pietro e Paolo. Per la prima volta, Unipli riunisce in un’unica rete un folto gruppo di volontari che porta avanti la tradizione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)