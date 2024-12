Toro (Ail): “Nostro auspicio è dare la forza alla nostra comunità di andare avanti, spenderci sempre più per migliorare la qualità della vita dei malati e aiutare la ricerca”

(Adnkronos) – “Le malattie leucemiche oggi vengono curate in maniera molto positiva, oltre il 70% vengono risolte, però c’è ancora tantissimo da fare e su questo speriamo che questa giornata sia di grande auspicio per dare la forza a tutta la nostra comunità di andare avanti.” Queste le parole di Giuseppe Toro, presidente nazionale Ail, durante l’udienza da Papa Francesco a sostegno dei pazienti ematologici, in occasione dei 55 anni di attività dell’AIL, presso l’Aula Paolo VI della Città del Vaticano. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)