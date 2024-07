Tour mondiale Amerigo Vespucci, il viceministro Valentini: “Importante raccontare Italia al mondo”

(Adnkronos) – “Il sistema Paese italiano si è presentato compatto all’appuntamento, la Difesa e il Ministero del Made in Italy e delle Imprese hanno promosso una serie di simposi sia per l’attrazione di investimenti sia dedicati alla blue economy. Abbiamo incontrato diverse imprese che vogliono investire in Italia. Il sistema italiano, con la sua bellezza, la sua capacità di intraprendere e la sua tradizione marinara sempre moderna e attuale, è riuscito ad ottenere il successo. La tappa di Los Angeles ci ha insegnato quanto sia forte la volontà dell’Italia e quanto sia importante raccontare il nostro Paese per rafforzare e aggiornare l’impressione che c’è dell’Italia, anche a Tokyo faremo lo stesso”. Così Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine della tappa di Los Angeles del tour mondiale che la storica Nave Amerigo Vespucci sta compiendo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)