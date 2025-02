Trasporti, Terzi (Regione Lombardia): “Treni a idrogeno in circolazione entro metà 2026”

(Adnkronos) – “Sono investimenti per 400 milioni che attengono all’acquisizione di 14 treni che sostituiranno interamente la flotta attualmente in viaggio sulla linea Brescia-Iseo-Edolo”. Queste le parole di Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia, in occasione della presentazione da parte di FNM del primo treno a idrogeno italiano, il Coradia Stream di Alstom, avvenuta presso il nuovo impianto di rifornimento e manutenzione di Rovato (BS). —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)