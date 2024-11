Tumori, cancro al seno, Scarponi (Sipo): “Psiconcologia di supporto anche alle famiglie”

(Adnkronos) – “Le avventure nel barattolo” rappresenta “una testimonianza autentica e preziosa su come sia possibile, persino nei momenti di maggiore difficoltà, coltivare la speranza e mantenere vivo uno spazio per la fantasia e la gioia con i propri figli. In questo cammino la psiconcologia può supportare le famiglie in percorsi di insapevolezza e accettazione, mostrando ai più piccoli che anche le sfide più complesse si possono affrontare insieme, passo dopo passo. Questa è una scelta che porta con sé una straordinaria eredità emotiva e, al contempo, un messaggio di forza rivolto a tutte le donne e a tutte le madri che ogni giorno combattono per sé stesse e per i propri figli”. Così Dorella Scarponi, segretario generale di Sipo, Società italiana di psiconcologia, alla presentazione del libro al Festival Eredità delle Donne di Firenze. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)