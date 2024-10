Tumori, Gemmato: “Prevenzione cancro al seno per ridurre ospedalizzazioni e spesa”

(Adnkronos) – “Attualmente il nostro sistema sanitario si tiene in piedi se riusciamo a far diagnosticare le patologie prima che divengano conclamate. Migliorare la prevenzione vuol dire non ospedalizzare, non giungere alla fase sintomatica, e questo si riflette positivamente anche sulla sostenibilità della spesa pubblica destinata alla sanità”. Queste le parole di Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato al ministero della Salute, nel corso della presentazione, a Roma, dei risultati di ‘Care for Caring – Ambasciatrici della Prevenzione’ campagna di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione del tumore al seno, rivolta alle donne in forza alla Polizia di Stato. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)