Tumori, linfoma mantellare, Khalil (Lilly Italy): “Collaborazione per assicurare accesso a nuova terapia”

(Adnkronos) – “Finalmente disponibile anche in Italia pirtobrutinib, nuova terapia indicata per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare. Per assicurare l’accesso alla terapia innovativa ai pazienti è fondamentale la collaborazione con associazioni dei pazienti, medici e istituzioni” ha detto Elias Khalil, presidente e amministratore delegato Lilly Italy Hub durante la conferenza stampa, a Roma, sulle novità per i trattamenti della patologia oncoematologica. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)