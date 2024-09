Tumori, presentato il position paper “Tumore al Polmone: la Via Maestra è la Diagnosi Precoce”

(Adnkronos) – Nel 2023 in Italia si sono registrate circa 44 mila nuove diagnosi di tumore al polmone che si attesta tra le neoplasie più frequenti, particolarmente tra gli uomini. I decessi nel 2022 sono stati quasi 36 mila. Numeri che raccontano quella che nel nostro Paese è ormai diventata una significativa sfida sanitaria e sociale. Se n’è discusso a Roma, presso la Sala Stampa della Camera dei deputati, all’evento istituzionale di presentazione del Position Paper “Tumore al Polmone: la Via Maestra è la Diagnosi Precoce” realizzato con il contributo non condizionato di Johnson & Johnson MedTech. Un documento che sottolinea l’importanza e la necessità di promuovere programmi di screening destinati alla popolazione target. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)