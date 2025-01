Unicredit-Commerzbank, ministro Germania contro Orcel: “Condotta opaca”

(Adnkronos) – Unicredit ha tenuto un comportamento “molto opaco” nei confronti di Commerzbank e il governo tedesco resta “profondamente convinto” che le acquisizioni “ostili” non siano il modo giusto per procedere, quando si parla di banche di “rilevanza sistemica”. Lo dice il ministro delle Finanze tedesco Joerg Kukies rispondendo, a Bruxelles a margine dell’Eurogruppo, a chi gli chiede per quale motivo una compagnia aerea tedesca possa comprare in Italia la ex compagnia di bandiera (Ita), mentre un gruppo bancario italiano non può rilevare in Germania un istituto concorrente. —finanzawebinfo@adnkronos.com (Web Info)