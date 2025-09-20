Università: Giusti (Università Link), ‘i giovani possono tornare a far sentire le loro voci’

(Adnkronos) – “Deve passare il messaggio che le università e i giovani possono tornare a far sentire le loro voci, affermando che il dialogo e il dibattito sono l’unico modo per rimettere in moto un mondo che vive di estremismi pericolosi ed assenza di confronto””. Sono le parole di Carlo Alberto Giusti, rettore dell’Università Link alla cerimonia di premiazione de ‘I 60 migliori under 30 della politica italiana’ organizzata presso la sede dell’ Università Link di Roma di Via del Casale di San Pio V e promossa dall’associazione “La Giovane Roma” in collaborazione col magazine “Politica”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)