21 C
Firenze
lunedì 22 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Vela, Manfredi (sindaco Napoli): “Americas’Cup opportunità per far avvicinare persone al mare”

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Con questo evento possiamo avvicinare la gente al mare e al valore di quest’ultimo come luogo di accesso libero e possibilità di usarlo come strumento di crescita”. Sono queste le parole di Gaetano Manfredi, primo cittadino di Napoli, dopo la firma del protocollo d’intesa tra Confindustria Nautica e America’s Cup Event, che punta a rafforzare il contributo dell’industria italiana all’organizzazione della prossima edizione della celebre competizione, che si terrà a Napoli nel 2027. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
21 ° C
21.7 °
18.7 °
80 %
4.5kmh
75 %
Lun
23 °
Mar
24 °
Mer
24 °
Gio
21 °
Ven
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)carabinieri (12)elezioni regionali Toscana 2025 (11)vigili del fuoco (9)Serie C (9)santi del giorno (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati