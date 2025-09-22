Vela, Manfredi (sindaco Napoli): “Americas’Cup opportunità per far avvicinare persone al mare”

(Adnkronos) – “Con questo evento possiamo avvicinare la gente al mare e al valore di quest’ultimo come luogo di accesso libero e possibilità di usarlo come strumento di crescita”. Sono queste le parole di Gaetano Manfredi, primo cittadino di Napoli, dopo la firma del protocollo d’intesa tra Confindustria Nautica e America’s Cup Event, che punta a rafforzare il contributo dell’industria italiana all’organizzazione della prossima edizione della celebre competizione, che si terrà a Napoli nel 2027. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)