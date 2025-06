Violenza donne: Boldrin (giornalista) “Parità di genere va raccontata in modo più coraggioso”

(Adnkronos) – “La comunicazione è uno strumento potentissimo per costruire o decostruire stereotipi di genere. Oggi la parità di genere va comunicata, raccontata in modo più moderno, empatico, forse più coraggioso” Così Veronica Boldrin, giornalista, socia professionista FERPI e membro dello Standing Committee for Public Relations di BPW Internationals a margine dell’evento ‘Innamòrati di Te’ organizzato da Codere Italia a Rivoli (To) sul tema della violenza di genere. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)