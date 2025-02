Vorwerk presenta il nuovo Bimby TM7 e porta il futuro in cucina

(Adnkronos) – Arriva il nuovo Bimby®: Vorwerk, azienda di vendita diretta numero uno in Europa e leader al mondo nella vendita diretta di elettrodomestici di alta qualità, ha presentato a Berlino il Bimby® TM7, sviluppato in risposta alle esigenze di una community sempre più estesa. Il nuovo Bimby®, dotato di un ampio schermo multitouch da 10 pollici, di un nuovo motore e di un’interfaccia digitale connessa alla piattaforma Cookidoo®, con oltre 100mila ricette da tutto il mondo per un’esperienza culinaria sempre più nuova, è molto più di un elettrodomestico da cucina: è il cuore di un ecosistema connesso, pronto a trasformare il modo in cui cuciniamo tutti i giorni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)