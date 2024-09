Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Nuova vicaria in questura: a Livorno due donne al comando.

Nuova vicaria in questura a Livorno, si è insediata Lorena La Spina, vicaria della questora Giusy Stellino.

A Livorno arrivati anche i commissari Luca Sbordone, alla guida del commissariato di Piombino. E Gabriele Nasca, dirigente volanti.

A tutti loro la questora Stellino ha voluto rivolgere il benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro in questa loro nuova sede lavorativa

Lorena LA SPINA nata a Catania, laureata in Giurisprudenza con lode nel dicembre 2016 e nell’aprile del 2006 in Scienze delle Pubbliche amministrazioni, abilitata all’esercizio della professione forense nel novembre 2000.

E’ entrata a far parte della Polizia di Stato il 21 marzo 2000 e ricopre la qualifica di Primo dirigente dal 1 gennaio 2019.

Dal 1 settembre 2022 al 15 settembre 2024 ha diretto il Centro operativo per la sicurezza cibernetica “Toscana” – Polizia postale e delle comunicazioni, con sede a Firenze.

Alla Questura di Cagliari ha diretto l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, da gennaio 2001 a gennaio 2004 . Nella stessa sede di servizio, ha diretto, contemporaneamente, anche l’Ufficio Poliziotto di quartiere, il ‘Nucleo artificieri’ ed ‘a scavalco l’Ufficio di Gabinetto. In quella sede, è stata incaricata di curare e predisporre l’attuazione del Piano di controllo coordinato del territorio, collaborando con l’Arma dei Carabinieri.

Da novembre 2004 a gennaio 2008 ha diretto il ‘ Reparto Prevenzione Crimine Calabria sud orientale’, con sede a Siderno, dopo essere stata funzionario addetto al ‘Reparto Prevenzione Crimine Calabria, con sede a Rosarno, da gennaio a novembre 2004 ;

da gennaio 2008 al 9 marzo 2017 ha prestato servizio nel Compartimento di Polizia ferroviaria per la Toscana, con sede a Firenze, occupandosi soprattutto di polizia giudiziaria e svolgendo in prima persona numerose indagini in materia di sicurezza del trasporto ferroviari. Tra cui quelle relative al disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 ed al disastro ferroviario ad Andria il 12 luglio 2016, sicurezza sul lavoro, turbativa d’asta e corruzione, oltre che di criminalità comune. In questo periodo ha anche diretto il ‘Nucleo operativo incidenti ferroviari” (NOIF), ricoperto l’incarico di segretaria nazionale dell’Associazione nazionale funzionari di Polizia (ANFP), componente italiano e direttore ad interim (a partire dal 2015) del working group di RAILPOL ‘Railway accidents and other major incidents’.

dal 9 marzo 2017 al 30 giugno 2022 è stata assegnata all’Ufficio Studi e Ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza, nell’ambito dell’Ufficio per l’amministrazione generale del Dipartimento, dove ha prestato servizio fino al 30 giugno 2022.

“In tale contesto, ha fatto parte del primo nucleo di funzionari incaricati di delineare le procedure finalizzate all’istituzione dell’Ufficio III – Analisi strategica ed ha, inoltre, fornito un decisivo contributo alla realizzazione del più ampio progetto di riorganizzazione degli uffici della Polizia di Stato che operano sul territorio”.

I commissari della Polizia di Stato Gabriele Nasca e Luca Sbordone sono entrambi provenienti dal 112^ Corso di formazione per commissari della Polizia di Stato.

Luca Sbordone è nato a Napoli 27 anni fa, nel 2020 si è laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli. Dopo aver completato gli studi, ha svolto il tirocinio formativo presso il Tribunale di Torre Annunziata effettuando contestualmente la pratica forense, conseguendo l’abilitazione all’esercizio della professione legale. Il Commissario Sbordone vanta anche esperienze in ambito sportivo nel campionato di serie D in squadre della Campania.

Gabriele Nasca è nato a Livorno 32 anni fa, e nel 2018 si è laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa. Dopo aver completato gli studi, ha svolto il tirocinio presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e conseguendo un Master alla Luiss di Roma in ‘Compliance e prevenzione della corruzione nei settori pubblico e privato’. Ha prestato servizio presso la Direzione sistemi informativi del Comune di Firenze come istruttore direttivo amministrativo.

Nel 2023 sono risultati vincitori del concorso per Commissari della Polizia di Stato, frequentando così il 112° corso Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia. Entrambi nell’ambito di tale periodo formativo presso la Scuola Superiore di Polizia hanno conseguito presso l’Università La Sapienza di Roma, un Master universitario di II livello in ‘Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza’.

I due nuovi funzionari svolgeranno per i prossimi mesi il tirocinio operativo, il primo presso il commissariato di Piombino e il secondo presso le volanti di Livorno.